20:41 | ФУТБОЛ — Англия

Езил хочет зарабатывать в "Арсенале" 16 миллионов евро в год

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"Арсенал" не может договориться с полузащитником Месутом Езилом о зарплате игрока в новом контракте. Как сообщает The Mirror, именно эти противоречия не позволяют сторонам продлить договор, рассчитанный сейчас до 2018 года.

По данным источника, Езил хочет зарабатывать 16 миллионов евро в год, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых игроков в мире. Не меньшую зарплату хочет получать и Алексис Санчес.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Бергкамп 10

Ботаникум Ну Езил стремится достигнуть эти самые победы, но в клубе мало ему подобных по классу, в этом сезоне многие игроки выросли классом!

21:18

Бергкамп 10

Ботаникум чтобы были победы, нужно чтобы в клубе были ему подобные по классу, благо в этом сезоне многие игроки выросли

21:17

Ботаникум

А не треснет в ОДНОМ "МЕСТЕ" у "османа"??? Больших побед НЕТ, а ОГРОМНУЮ зарплату - ДАВАЙ!?..... Поучись скромности у Кокоши, Мессссссссут!!!!

21:08

Бергкамп 10

заслуживает такую зарплату, впрочем как и Санчес, два топаря

21:06

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Материалы других СМИ