Езил хочет зарабатывать в "Арсенале" 16 миллионов евро в год

"Арсенал" не может договориться с полузащитником Месутом Езилом о зарплате игрока в новом контракте. Как сообщает The Mirror, именно эти противоречия не позволяют сторонам продлить договор, рассчитанный сейчас до 2018 года.

По данным источника, Езил хочет зарабатывать 16 миллионов евро в год, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых игроков в мире. Не меньшую зарплату хочет получать и Алексис Санчес.