Езил хочет зарабатывать в "Арсенале" 16 миллионов евро в год

"Арсенал" не может договориться с полузащитником Месутом Езилом о зарплате игрока в новом контракте. Как сообщает The Mirror, именно эти противоречия не позволяют сторонам продлить договор, рассчитанный сейчас до 2018 года.
По данным источника, Езил хочет зарабатывать 16 миллионов евро в год, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых игроков в мире. Не меньшую зарплату хочет получать и Алексис Санчес.
Бергкамп 10
Ботаникум Ну Езил стремится достигнуть эти самые победы, но в клубе мало ему подобных по классу, в этом сезоне многие игроки выросли классом!
21:18
Бергкамп 10
Ботаникум чтобы были победы, нужно чтобы в клубе были ему подобные по классу, благо в этом сезоне многие игроки выросли
21:17
Ботаникум
А не треснет в ОДНОМ "МЕСТЕ" у "османа"??? Больших побед НЕТ, а ОГРОМНУЮ зарплату - ДАВАЙ!?..... Поучись скромности у Кокоши, Мессссссссут!!!!
21:08
Бергкамп 10
заслуживает такую зарплату, впрочем как и Санчес, два топаря
21:06