Экс-голкипер сборной Англии признался, что в конце карьеры страдал от депрессии

Бывший вратарь сборной Англии Крис Киркланд признался, что страдает от депрессии, которая начала проявляться еще в 2012 году после ухода из "Уигана", который он любил и не хотел покидать. В июне прошлого года он подписал годичный контракт с "Бери", но вскоре расторг соглашение из-за проблем с психологией.

- Я начал тренировки в "Бери", но на третий день работы была игра, в которой я просто не прыгал за мячом, - цитирует The Guardian Киркланда. - Я подумал: "Больше не хочу находиться здесь". После занятия сразу пошел к руководству и сказал: "Я больше не могу этого делать. Мне нужно, чтобы вы разорвали со мной контракт".

Я не знал, что происходит. У меня было ощущение, что это депрессия, но в то время мне ее не диагностировали, потому что я никому ничего не говорил. Мне легко говорить об этом сейчас, потому что нашел выход из этой ситуации. Я хочу, чтобы другие люди и другие игроки знали, что вам просто нужно поговорить. Никогда не видел выхода из депрессии, пока я не начал говорить об этом. Был страх. Но как только начинаешь говорить, именно тогда помогаешь и себе, и своей семье.