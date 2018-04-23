Эден Азар: "Кубок Англии? У нас есть Жиру. Он всегда выигрывает финалы"

Нападающий "Челси" Эден Азар рассчитывает на то, что его команда сможет завоевать Кубок Англии. Накануне "синие" вышли в решающий раунд турнира, где встретятся с "Манчестер Юнайтед".

- Надеюсь, на этот раз мы выиграем, - цитирует Goal Азара. - В прошлом году мы, к сожалению, проиграли (команда Антонио Конте уступила со счетом 1:2 "Арсеналу", за который ранее выступал Оливье Жиру. - Прим. "СЭ"). Но теперь у нас есть Жиру. Он постоянно выигрывает финалы. Особенно Кубок Англии.

Финал турнира состоитс 19 мая на стадионе "Уэмбли".