Джаррод Боуэн: "Игроки "Халла" должны взять на себя ответственность за поражение от "Бристоля"

Нападающий "Халл Сити" Джаррод Боуэн выразил надежду, что его команда в скором времени начнет побеждать. Форвард также добавил, что игроки "Халла" должны взять на себя ответственность за поражение в матче 19-го тура чемпионшипа против "Бристоля" (2:3).

– Мы должны проанализировать произошедшее в матче с "Бристолем" и взять на себя вину за проигрыш, – цитирует клубная пресс-служба Боуэна. – И это касается не только субботней встречи, мы в предыдущих матчах пропускали слишком много голов в концовках. Если бы мы сохраняли концентрацию в течение 90 минут в играх в этом сезоне, у нас было бы намного больше очков, чем сейчас. Очевидно, что мы это делаем не нарочно.

То, что нам нужно сделать сейчас, – показать нашу командную сплоченность. Мы все хотим только лучшего для нашего клуба, и поэтому мы все должны держаться вместе, чтобы добиться успеха в матче с "Шеффилд Уэнсдей" в выходные.

Игра с "Бристолем"? Спустя 60 минут, когда мы вели 2:0, я не думаю, что кто-то из нас предполагал, что все так обернется. Мы хорошо контролировали игру, но, к сожалению, такое случилось. Мы снова сыграли очень хорошо, но потеряли три очка. В игре, где мы выиграли у "Барнсли", мы показали ужасный футбол, но мы выиграли со счетом 1:0. Иногда вы играете хорошо и уступаете, как это у нас бывало в последних матчах, а иногда, вы играете плохо и получаете три очка. Надеюсь, нас скоро прорвет, и мы будем хорошо играть и побеждать.

Напомним, что "Халл Сити" занимает 20-е место турнирной таблицы чемпионшипа, набрав в 19 матчах 18 очков.