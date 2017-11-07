Давид Луиз считает, что Конте наказывает его за дружбу с Диегу Костой

Защитник "Челси" Давид Луиз считает, что главный тренер Антонио Конте не ставит его в состав из-за дружбы с Диегу Костой. Как сообщает The Times, бразилец несколько раз пытался помирить футболиста с тренером и даже приглашал их на разговор.

Также отмечается, что в этом сезоне резко сократилось игровое время Виллиана, который также общается с Костой. Напомним, испанец перешел в "Атлетико" из-за конфликта с Конте.

Ранее специалист сообщил, что не знает, есть ли у Луиза будущее в "Челси". В текущем сезоне защитник провел восемь матчей в чемпионате Англии и забил один гол.