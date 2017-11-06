Антонио Конте: "Не знаю, есть ли у Давида Луиза будущее в "Челси"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте отметил, что не знает, каково будущее у защитника Давида Луиза в его команде. В матче чемпионата Англии с "Манчестер Юнайтед" (1:0) наставник предпочел бразильцу Андреаса Кристенсена.

– Луизу нужно очень много работать, иначе он будет оказываться в запасе или даже вне заявки, – цитирует A Bola Конте. – Есть ли у него будущее в "Челси"? Я не знаю. Кристенсен – это настоящее и будущее "Челси".