"Челси" вместо Головина нацелился на Милинкович-Савича?

Полузащитник "Лацио" Сергей Милинкович-Савич может продолжит карьеру в "Челси". Как сообщает Corriere dello Sport, лондонский клуб готов заплатить 130 миллионов фунтов стерлингов за 23-летнего серба.

Ранее фаворитом в борьбе за Милинковича-Савича выступал "Ювентус". Однако туринский клуб приобрел нападающего Криштиану Роналду.

Также на форварда претендуют "Реал", "Барселона" и "Манчестер Юнайтед". Напомним, что "Челси" также пртендует на хавбека ЦСКА Александра Головина.