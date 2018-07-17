"Челси" вместо Головина нацелился на Милинкович-Савича?

Полузащитник "Лацио" Сергей Милинкович-Савич может продолжит карьеру в "Челси". Как сообщает Corriere dello Sport, лондонский клуб готов заплатить 130 миллионов фунтов стерлингов за 23-летнего серба.
Ранее фаворитом в борьбе за Милинковича-Савича выступал "Ювентус". Однако туринский клуб приобрел нападающего Криштиану Роналду.
Также на форварда претендуют "Реал", "Барселона" и "Манчестер Юнайтед". Напомним, что "Челси" также пртендует на хавбека ЦСКА Александра Головина.
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