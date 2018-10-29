Чеферин соболезнует близким жертв авиакатастрофы близ стадиона "Лестера"

Глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что весь европейский футбол глубоко опечален трагической гибелью владельца "Лестер" Вишая Шривадданапрабха и четырех других людей, которые также погибли.

- При нем "Лестер" выиграл титул английской премьер-лиги в 2016 году и дошел четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА в следующем году, где заняли первое место в своей группе. Это было фантастическое достижение, потому что футбол - непредсказуемая игра, способная преподнести самые неожиданные сюрпризы. Незабываемую радость от замечательного подвига команды разделили все, кто связан с "Лестером", особенно болельщики клуба. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семье и друзьям господина Шриваддханапрабхи, а также городу Лестеру в это печальное время, - говорится в сообщении пресс-службы УЕФА.

Вертолет разбился через несколько секунд после взлета возле стадиона "Кинг Пауэр" после матча чемпионата Англии "Лестер" – "Вест Хэм" и загорелся. На борту также находилась дочь владельца "Лестера", два пилота и еще один человек. Как отмечается, у них не было никаких шансов выжить.

Шривадданапрабха купил "Лестер" в 2010 году. В сезоне-2015/16 клуб сенсационно выиграл чемпионат Англии впервые в истории.