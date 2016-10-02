В чемпионате Англии в эти выходные проходят матчи 7-го тура премьер-лиги. В одном из них "Манчестер Юнайтед" принимает "Стоук Сити". Начало встречи – в 14:00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Манчестер Юнайтед" - "Стоук Сити"

Коэффициенты Winline: П1 1,30 – Н 5,51 – П2 10,00

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 2:1. "МЮ" вроде бы оправился от нокдауна, который клуб получил в сентябре: досчитав до трех поражений, "Юнайтед" встал на ноги и вновь вспомнил о победах. Чего не скажешь о "Стоук Сити": даже возвращение Шачири в строй не повлияло на исход встречи с "Вест Бромвичем": "дрозды" в добавленное время отобрали у "гончаров" очки. Неочевидный прогресс в игре "Стоука" есть, но этого не хватит, чтобы одолеть команду Жозе Моуринью.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" – "Стоук Сити".