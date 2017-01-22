Букмекеры прогнозируют уверенную победу "Челси" в матче с "Халл Сити"

В чемпионате Англии в эти выходные проходят матчи 22-го тура премьер-лиги. В одном из них "Челси" принимает "Халл Сити". Начало встречи – в 19:30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Челси" - "Халл Сити"

Коэффициенты Winline: П1 1,19 – Н 6,91 – П2 15,0

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 2:0. Диегу Коста вернулся к тренировкам, так что конфликт вроде бы исчерпан. Впрочем, что с ним, что без него "Челси" обязан громить "Халл" – да, "тигры" в прошлом туре неожиданно одолели "Борнмут", но рыбешку пожирнее Марку Силва не поймает. Тремя набранными очками в игре с "Лестером" "Челси" доказал, что обрыв победной серии и недопонимание между Конте и Костой не повлияли на лидера. Разгрома не будет – Марку Силва встряхнул и собрал команду. Но класс даст знать о себе.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Челси" – "Халл Сити".