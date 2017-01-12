"Арсенал" продлил контракты с Крсьельни, Жиру и Кокеленом

"Арсенал" объявил о подписании новых контрактов с тремя французскими игроками. Как сообщает пресс-служба лондонского клуба, защитник Лоран Косьельни, полузащитник Франсис Кокелен и нападающий Оливье Жиру поставили подписи под длительными соглашениями, подробности которых не раскрываются.

- Мы очень рады, что три важных члена нашей команды останутся в команде в долгосрочной перспективе, - отметил главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер. - Франсис за последние несколько лет совершил огромный прорыв, потому что он сосредоточен на ежедневной работе. Оливье имеет большой опыт и стал более сильным игроком с тех пор, как присоединиться к "Арсеналу". Лоран, конечно, является ключевой частью нашей команды, и я считаю, что он один из лучших защитников в мире на сегодняшний день. Так что в целом, это хорошая новость для нас.