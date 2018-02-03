Арсен Венгер: "Пока рано делать какие-то выводы по игре Обамеянга и Мхитаряна"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер после победы над "Эвертоном" (5:1) в матче 26-го тура чемпионата Англии отметил хорошие скорости команды. Он подчеркнул, что рано делать какие-то выводы по игре Генриха Мхитаряна и Пьер-Эмерика Обамеянга.
- Сегодняшний матч мне чем-то напомнил игру с "Кристал Пэлас", - цитирует BBC Венгера. -Тогда мы вели в счете 4:0 после 20 минут. Сегодня мы показали хорошие скорости.
Пока рано делать какие-то выводы по новичкам. Им надо привыкнуть к нашему стилю игры. Они быстры, хорошо обращаются с мячом. Меня радует то, что я увидел сегодня.
Al Rains
Ага, слава Богу, что наконец то Арсена от трансферов оттёрли...да и вообще думаю(с оттенком "надеюсь") это его последний сезон
23:52 3 февраля
Spartak-Online1
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23:43 3 февраля