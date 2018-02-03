23:36 3 февраля | Футбол — Англия

Арсен Венгер: "Пока рано делать какие-то выводы по игре Обамеянга и Мхитаряна"

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Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер после победы над "Эвертоном" (5:1) в матче 26-го тура чемпионата Англии отметил хорошие скорости команды. Он подчеркнул, что рано делать какие-то выводы по игре Генриха Мхитаряна и Пьер-Эмерика Обамеянга.

- Сегодняшний матч мне чем-то напомнил игру с "Кристал Пэлас", - цитирует BBC Венгера. -Тогда мы вели в счете 4:0 после 20 минут. Сегодня мы показали хорошие скорости.

Пока рано делать какие-то выводы по новичкам. Им надо привыкнуть к нашему стилю игры. Они быстры, хорошо обращаются с мячом. Меня радует то, что я увидел сегодня.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Al Rains

Ага, слава Богу, что наконец то Арсена от трансферов оттёрли...да и вообще думаю(с оттенком "надеюсь") это его последний сезон

23:52 3 февраля

Spartak-Online1

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23:43 3 февраля