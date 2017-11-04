Антонио Конте: "Среди тренеров чемпионата Англии у меня нет друзей"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте сказал, что у него нет дружеских отношений с кем-либо из наставников других клубов премьер-лиги. Специалист принял "Челси" в прошлом сезоне и выиграл с ним чемпионат Англии-2016/17.

- Сейчас у меня нет друзей среди тренеров чемпионата Англии, - цитирует The Telegraph Конте. - У меня были хорошие отношения с Клаудио Раньери, после его церемонии награждения тренером года мы устроили совместный ужин вместе с женами. Но, на мой взгляд, говорить о дружбе с другими тренерами трудно, потому что они соперники. Можно уважать их за работу, но дружить трудно.