Антонио Конте: "Против "Манчестер Сити" нас ждет большое испытание"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте в преддверии матча 14-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити" отметил, что эта встреча станет серьезной проверкой способностей его подопечных. Также итальянский специалист признался, что опыт работы в премьер-лиги приводит его в восторг.

– Я доволен отношением всех игроков: тех, кто играет и тех, кто находится на скамейке или трибунах, – цитирует официальный сайт "Челси" Конте. – В команде сейчас хорошая атмосфера. Нас ждет очень жесткая игра, большое испытание. Мы знаем, что будет нелегко, ведь соперник – очень сильный клуб с великими игроками и хорошей философией.

"Челси" постарается показать, что хорошо работал все это время и повышает свой уровень. В этом сезоне мы уже сыграли с "Арсеналом", "Ливерпулем", "Тоттенхэмом" и "Манчестер Юнайтед". Это тяжелая лига, в которой важен каждый матч. Это мой первый сезон в Англии, это просто фантастика, и я с нетерпением жду этой игры.