Антонио Конте: "Манчестер Сити" опасен для всех"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте считает, что "Манчестер Сити" способен выиграть все турниры, в которых принимает участие. "Горожане" в чемпионате Англии лидируют после 11 туров.

– "Манчестер Сити" представляет собой реальную опасность для всех команд не только в Англии, но и во всем мире, – цитирует AFP Конте. – У них отличная команда с отличным тренером. У "Сити" отличная стратегия на трансферном рынке, клуб покупал игроков, которые его значительно усилили. Эта команда способна бороться за победу в каждом турнире.