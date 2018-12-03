Английского фаната, бросившего банановую кожуру после гола Обамеянга, отстранили от посещения матчей

Болельщик, бросивший на поле кожуру во время матча 14-го тура чемпионата Англии между "Арсеналом" и "Тоттенхэмом" (4:2), отстранен от посещения игр на неопределенный срок, сообщает Sky Sports. Инцидент произошел после того, как нападающий "канониров" Пьер-Эмерик Обамеянг реализовал пенальти на 10-й минуте встречи и побежал праздновать забитый мяч к гостевой трибуне.

Фанат был идентифицирован с помощью камер видеонаблюдения и арестован. Расследованием этого происшествия занимается Футбольная ассоциация Англии.

"Арсенал" занимает 4-е место в чемпионате Англии, имея в активе 30 очков. "Тоттенхэм" с таким же количеством очков располагается на пятой строчке.

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