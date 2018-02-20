Агуэро грозит дисквалификация за удар фаната "Уигана"

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро может получить длительную дисквалификацию за удар фаната "Уигана" после матча 1/8 финала Кубка Англии, сообщает The Sun. "Горожане" проиграли "латикс" со счетом 0:1, после игры фанаты хозяев выбежали на поле праздновать победу.

В это время Агуэро сцепился с одним из болельщиков "Уигана" и ударил его по лицу. Момент попал на видео. Инцидент рассмотрит Футбольная ассоциация Англии (FA).

Агуэро подрался с фанатом "Уигана". Видео