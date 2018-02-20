Агуэро грозит дисквалификация за удар фаната "Уигана"

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро может получить длительную дисквалификацию за удар фаната "Уигана" после матча 1/8 финала Кубка Англии, сообщает The Sun. "Горожане" проиграли "латикс" со счетом 0:1, после игры фанаты хозяев выбежали на поле праздновать победу.
В это время Агуэро сцепился с одним из болельщиков "Уигана" и ударил его по лицу. Момент попал на видео. Инцидент рассмотрит Футбольная ассоциация Англии (FA).
баламошка
Это не фанат, а петух. Выбегают на поле, чтобы засветиться в телевизоре, ибо засветиться в школе, университете, на спортивных соревнованиях у них не получается. В тайне мечтают жить в Дом-2, но стесняются об этом сказать знакомым и делятся этим секретом лишь с любимым плюшевым мишкой, спрятанным под подушкой.
11:31
Ботаникум
И оно тебе было надо, Серхио???...... Или так выразилась твоя боль за Мальвинские (Фолклендские) острова?....
11:22
PTUHADD
Да за такое пожизненное надо давать он чуть не убил фаната.Я все видел ,фанат мирно шел в туалет через поле вежливо поздоровался с Агуэро, пожелал доброго дня а тут на него напал Агуэро с криками ты с какого района?
08:53