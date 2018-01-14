"50 на 50". Венгер о возможном уходе Санчеса

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что нападающий Алексис Санчес с вероятностью в 50 процентов останется в команде. По данным СМИ, чилийский форвард в зимнее трансферное окно может покинуть клуб и перейти либо в "Манчестер Сити", либо в "Манчестер Юнайтед".

- Алексис Санчес? 50 процентов на то, что он уйдет. 50 -на то, что останется, - цитирует BBC Венгера. - В ситуации такого рода во время трансферного окна никогда нельзя знать наверняка. Что угодно может пройти в любой момент. Поэтому я решил сосредоточиться на игре.

В воскресенье, 14 января, "Арсенал" впервые в своей истории проиграл "Борнмуту" (1:2). Санчес не вошел в заявку на игру.