В УЕФА обеспокоены предложениями ФИФА об организации Глобальной лиги наций и реформе клубного чемпионата мира

Стратегический совет по профессиональному футболу УЕФА выразил обеспокоенность в связи с новыми предложениями ФИФА по соревнованиям. Таковы итоги сегодняшнего заседания совета, который прошел в Лионе.

- Члены ССПФ выразили серьезную обеспокоенность процессом, который касается новых предложений ФИФА по чемпионату мира и реализации проекта Глобальной лиги наций (Global Nations League). Озабоченность вызвана прежде всего сроками и недостатком информации, - говорится в сообщении на официальном сайте УЕФА. - По мнению ССПФ, процедура должна быть четко определена и уважать интересы существующих структур и органов. Такие предложения должны учитывать общий международный календарь и не могут приниматься в изоляции.

Ранее сообщалось, что в 2021 году ФИФА планирует провести обновленный клубный чемпионат мира. По данным Gazzetta dello Sport, Европу на этом турнире представят "Реал", "Барселона", "Ювентус", "Интер", "Милан", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "ПСЖ", "Аякс" и "Бавария".

Также на места в списке из 24 клубов претендуют "Манчестер Сити", "Челси", "Атлетико", "Порту", "Бенфика" и дортмундская "Боруссия".

Клубы из Африки, Азии и Северной Америки получат по две путевки на турнир. От Южной Америки на клубном чемпионате мира гарантировано выступят три команды, еще одна разыграет дополнительную путевку в стыковом матче с клубом из Океании.

Планируется, что окончательно формат клубного чемпионата мира будет утвержден перед началом ЧМ-2018.