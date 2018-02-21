Жозе Моуринью: "На Лигу Европы было сложно мотивировать игроков, а на Лигу чемпионов все настроены"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отметил, что для него было важно подписать нападающего Алексиса Санчеса именно в январе. По его словам, чилиец очень мотивирован на игры в Лиге чемпионов.

– Мы могли бы подождать и до лета, но решили действовать в январе, – цитирует A Bola Моуринью. – Мы чувствовали, что это игрок, который нам нужен. Лига чемпионов очень важный турнир, "МЮ" сделал большую работу, чтобы играть в нем. Мне было сложно в прошлом году мотивировать игроков на турнир, где они не хотели выступать – на Лигу Европы. Но мы выиграли ее, чтобы попасть в Лигу чемпионов, где все уже мотивированы. Каждый хочет играть против лучших команда. Поэтому Санчес захотел к нам перейти – чтобы играть в Лиге чемпионов.