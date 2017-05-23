Жерар Пике: "Хочу, чтобы Буффон взял "Золотой мяч" после Яшина"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике отметил, что будет болеть за "Ювентус" в финале Лиги чемпионов, в котором туринский клуб сыграет с "Реалом" 3 июня. По его словам, голкипер "Юве" Джанлуиджи Буффон должет завоевать трофей и взять "Золотой мяч" после легендарного вратаря московского "Динамо" Льва Яшина.

- Думаю, развернется борьба между двумя очень сильными командами, - приводит Sky Sport Italia слова Пике. - "Ювентус" входит в число лучших клубов Европы, а в его составе выступает великий игрок - Буффон. Он заслуживает этой победы. Хочу, чтобы Буффон выиграл "Золотой мяч" после Яшина. Еще там есть Дани Алвес. Хочу увидеть и его победу.