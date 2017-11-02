Зе Луиш - первый футболист из Кабо-Верде, забивший в Лиге чемпионов

Нападающий "Спартака" Зе Луиш, поразив ворота "Севильи", открыл счет голам в Лиге чемпионов. Он стал первым игроком из Кабо-Верде, отличившимся в главном еврокубке.

26-летний форвард лидирует среди представителей своей страны и по матчам в Лиге чемпионов – на его счету пять встреч (четыре – за "Брагу", один – за "Спартак"). Три провел Райан Мендеш (в сезоне-2012/13 за "Лилль"), по две – Нилтон ("Боавишта"-1999/00) и Фернанду Варела ("Стяуа"-2013/14), одну – Винья ("Порту"-1993/94). (Кирилл БУРДАКОВ)

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