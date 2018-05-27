Заявление федерации футбола Египта о травме Салаха

Египетская футбольная ассоциация опубликовала заявление о травме нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, которую он получил в финале Лиги чемпионов против "Реала" (3:1). Египтянин в первом тайме получил повреждение плеча в столкновении с Серхио Рамосом и не смог продолжить игру.
Врач сборной Египта Мохамед Абу Эль-Эла связался с медицинским штабом "Ливерпуля". В клубе подтвердили, что игрок получил травму левого плечевого сустава. В воскресенье ему будет сделан рентген, чтобы определить степень серьезности повреждения и методы лечения.
Напомним, сборная Египта является соперником сборной России по групповому турниру чемпионата мира-2018. Игра состоится 19 июня в Санкт-Петербурге. Ранее сообщалось, что из-за травмы плеча Салах может пропустить турнир.
Травма Салаха. Как это было //
BBC: У Салаха подозрение на вывих плеча. Он не сыграет на ЧМ-2018?
- Реал (Футбол)
- Сборная России (футбол)
- Ливерпуль
- Сборная Египта
- Серхио Рамос
- Лига чемпионов
- Мохамед Салах
ЗлобныйЖиртрест
Рамос: "Служу России!"
01:09
Солист Мак
Британские СМИ выяснили: левая рука Рамоса - рука Кремля Серхио "Новичок" Рамос
00:41
Dexty_07
Можно Рамосу русский паспорт дать и квартиру в Мордовии. Конечно навряд ли он прям хотел нанести травму, но он часто очень жестоко играет. Мразота он конечно.
00:28
delacrua
салах в англии 38 матчей отыграл. а этот костолом вынес борцовским приемом. задолбал этот рамос уже. да сломайте его на год чтобы от футбола отошел!
00:24
dima2001
Серхио Рамосу присвоено внеочередное воинское звание капитан! Так же он представлен к правительственной награде !
00:19