Заявление федерации футбола Египта о травме Салаха

Египетская футбольная ассоциация опубликовала заявление о травме нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, которую он получил в финале Лиги чемпионов против "Реала" (3:1). Египтянин в первом тайме получил повреждение плеча в столкновении с Серхио Рамосом и не смог продолжить игру.

Врач сборной Египта Мохамед Абу Эль-Эла связался с медицинским штабом "Ливерпуля". В клубе подтвердили, что игрок получил травму левого плечевого сустава. В воскресенье ему будет сделан рентген, чтобы определить степень серьезности повреждения и методы лечения.

Напомним, сборная Египта является соперником сборной России по групповому турниру чемпионата мира-2018. Игра состоится 19 июня в Санкт-Петербурге. Ранее сообщалось, что из-за травмы плеча Салах может пропустить турнир.

Травма Салаха. Как это было //

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