00:12 | Футбол — Лига чемпионов

Заявление федерации футбола Египта о травме Салаха

Суббота. Киев. "Реал" - "Ливерпуль" - 3:1. Мохамед САЛАХ. Фото REUTERS
Суббота. Киев. "Реал" - "Ливерпуль" - 3:1. Мохамед САЛАХ. Фото REUTERS
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Египетская футбольная ассоциация опубликовала заявление о травме нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, которую он получил в финале Лиги чемпионов против "Реала" (3:1). Египтянин в первом тайме получил повреждение плеча в столкновении с Серхио Рамосом и не смог продолжить игру. 

Врач сборной Египта Мохамед Абу Эль-Эла связался с медицинским штабом "Ливерпуля". В клубе подтвердили, что игрок получил травму левого плечевого сустава. В воскресенье ему будет сделан рентген, чтобы определить степень серьезности повреждения и методы лечения.

Напомним, сборная Египта является соперником сборной России по групповому турниру чемпионата мира-2018. Игра состоится 19 июня в Санкт-Петербурге. Ранее сообщалось, что из-за травмы плеча Салах может пропустить турнир.

Травма Салаха. Как это было // 
BBC: У Салаха подозрение на вывих плеча. Он не сыграет на ЧМ-2018?

Реал - Ливерпуль

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. Финал "Реал" - "Ливерпуль"
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КОММЕНТАРИИ (5)
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ЗлобныйЖиртрест

Рамос: "Служу России!"

01:09

Солист Мак

Британские СМИ выяснили: левая рука Рамоса - рука Кремля Серхио "Новичок" Рамос

00:41

Dexty_07

Можно Рамосу русский паспорт дать и квартиру в Мордовии. Конечно навряд ли он прям хотел нанести травму, но он часто очень жестоко играет. Мразота он конечно.

00:28

delacrua

салах в англии 38 матчей отыграл. а этот костолом вынес борцовским приемом. задолбал этот рамос уже. да сломайте его на год чтобы от футбола отошел!

00:24

dima2001

Серхио Рамосу присвоено внеочередное воинское звание капитан! Так же он представлен к правительственной награде !

00:19

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