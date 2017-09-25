Завершивший летом карьеру Штарке заявлен за "Баварию" на матчи Лиги чемпионов

Вратарь Том Штарке добавлен в заявку "Баварии" на Лигу чемпионов вместо травмированного Мануэля Нойера. Футболист получил травму, из-за которой не сможет играть до конца сезона.

Напомним, Штарке выступал за "Баварию" с 2012 по 2017 год, выиграв 9 трофеев, включая Лигу чемпионов. Летом он принял решение завершить карьеру и перешел на должность координатора по работе с вратарями молодежного состава мюнхенцев.

В заявке "Баварии" на сезон значилис два вратаря – 29-летний Свен Ульрайх и 17-летний Кристиан Фрюхтль.