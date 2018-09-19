"Ювентус" победил "Валенсию" с Черышевым, Роналду впервые удален в Лиге чемпионов

"Ювентус" обыграл "Валенсию" в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Дубль оформил Миралем Пьянич. Форвард Криштиану Роналду дебютировал в еврокубке в составе туринцев и в первом же матче получил красную карточку. Для него это 11-е удаление в карьере и первое - в Лиге чемпионов.

На 57-й минуте в составе "Валенсии" появился хавбек сборной России Денис Черышев.

На последней добавленной ко второму тайму минуте "Валенсия" получила право на пенальти, но Даниэль Парехо не реализовал 11-метровый удар.

В другой встрече группы H "Манчестер Юнайтед" разгромил "Янг Бойз" - 3:0.

Лига чемпионов

Групповой турнир

1-й тур

Группа H

"Янг Бойз" - "Манчестер Юнайтед" - 0:3 (0:2)

Голы: Погба, 35 (0:1). Погба, 44 - с пенальти (0:2). Марсьяль, 66 (0:3).

"Янг Бойз": фон Балльмоос, Мбабу, Камара, фон Берген, Бенито, Фасснахт (Нгамале, 65), Соу (Эбишер, 59), Саного, Сулеймани, Оаро (Нсаме, 75), Ассале.

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Далот, Смоллинг, Линделеф, Шоу, Фред (Феллаини, 69), Матич, Погба (Перейра, 75), Марсьяль, Лукаку, Рэшфорд (Мата, 69).

Предупреждения: Фред, 49. Ассале, 82.

Судья: Айтекин (Германия).

19 сентября. Берн. Стадион "Stade de Suisse Wankdorf".

"Валенсия" - "Ювентус" - 0:2 (0:1)

Голы: Пьянич, 45 - с пенальти (0:1). Пьянич, 51 - с пенальти (0:2).

Нереализованный пенальти: Парехо, 90+6 (вратарь)

"Валенсия": Нету, Везу (Черышев, 57), Габриэл Паулиста, Мурильо, Хосе Гайя, Солер, Парехо, Васс, Гонсалу Гедеш (Мина, 70), Родриго, Батшуайи (Гамейро, 70).

"Ювентус": Щенсны, Жоау Канселу, Бонуччи, Кьеллини, Сандру, Пьянич (Дуглас Коста, 66. Ругани, 89), Хедира (Эмре Джан, 23), Матюиди, Бернардески, Криштиану Роналду, Манджукич.

Предупреждения: Парехо, 43. Мурильо, 49. Везу, 54. Сандру, 59. Щенсны, 82. Ругани, 90+6.

Удаление: Криштиану Роналду, 29.

Судья: Брих (Германия).

19 сентября. Валенсия. Стадион "Месталья".

Турнирная таблица Лиги чемпионов