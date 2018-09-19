Юрий Семин: "Стали играть лучше, но все равно проиграли"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после поражения от "Галатасарая" (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов отметил, что его команда стала играть лучше, чем в начале сезона.

– Это лучший матч "Локомотива" по игре в нынешнем сезоне?

– 60 минут мы играли неплохо. Может быть, даже очень хорошо. Голы нам даются с трудом. Даже в таких ситуациях, которые были у нас в первом тайме. Даже сложно комментировать это…

– С чем связано то, что ваша команда так неудачно выступает в этом сезоне?

– Стали играть лучше. Уровень кондиций стал лучше. Но все равно проиграли. (Илья Андреев)