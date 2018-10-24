Юрий Семин - о поездке на МЦК: "Комфортабельный и замечательный переезд"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против "Порту" заявил, что команда за 45 минут добралась до стадиона "РЖД Арена" с помощью МЦК.

- Было очень просто: сели на МЦК и за 45 минут добрались, - сказал Семин в эфире канала "Матч ТВ". - Может быть, немного задержались. Но если бы поехали по центру, то не успели бы на матч. Очень комфортабельный переезд был, замечательный. До этого простояли один час двадцать минут в пробках. Ничего страшного! Это к футболу не имеет никакого отношения.

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