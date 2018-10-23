Юрий Семин: "Надеюсь, у Фернандеша будь супермотивация на "Порту"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин – о важности полузащитника для команды в матче 3-го тура Лиги чемпионов с "Порту".
- Готовы ли сыграть в рискованный футбол?
- В каждом риске должен быть баланс. У нас будет баланс.
- Насколько важен Мануэл Фернандеш для команды?
- Это один из лидеров "Локо", который прекрасно провёл прошлый сезон. В этом году он также набрал кондиции. Мануэл – большой профессионал. Надеюсь, что у него будет супермотивация на "Порту".
Матч состоится в Москве в среду в 22.00 (мск) на стадионе "Локомотив". (Юлия Яковлева, Андрей Михайлов)
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