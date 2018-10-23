12:32 | Футбол — Лига чемпионов

Юрий Семин: "Надеюсь, у Фернандеша будь супермотивация на "Порту"

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин – о важности полузащитника для команды в матче 3-го тура Лиги чемпионов с "Порту".

- Готовы ли сыграть в рискованный футбол?

- В каждом риске должен быть баланс. У нас будет баланс.

- Насколько важен Мануэл Фернандеш для команды?

- Это один из лидеров "Локо", который прекрасно провёл прошлый сезон. В этом году он также набрал кондиции. Мануэл – большой профессионал. Надеюсь, что у него будет супермотивация на "Порту".

Матч состоится в Москве в среду в 22.00 (мск) на стадионе "Локомотив". (Юлия Яковлева, Андрей Михайлов)

Локомотив - Порту

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 3-й тур. "Рома" - ЦСКА, "Локомотив" - "Порту"
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