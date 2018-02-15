Юрген Клопп: "Мане наглядно доказал всем, что является большим мастером"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высоко оценил уровень мастерства форварда своей команды Садио Мане. Футболист отметился хет-триком в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Порту" (5:0).

– Мане сегодня себя замечательно проявил. Он всем доказал, что является прекрасным футболистом, – цитирует официальный сайт УЕФА Клоппа. – Важно не только забивать голы, но и участвовать в их создании. У него сегодня это получилось. Первый гол, возможно, получился немного случайным, но в третьем он наглядно продемонстрировал свой высокий класс.