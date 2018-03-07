01:19 | Футбол — Лига чемпионов

Юрген Клопп: "Игра была не самой зрелищной, но мы сделали свою работу"


Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что его команда справилась с поставленной задачей в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Порту". Матч завершился вничью 0:0, а "Ливерпуль" прошел дальше благодаря победе 5:0 в первой встрече. 

– Мы сделали свою работу. Да, это была не самая зрелищная встреча, но мы контролировали ее ход, у нас были шансы забить, – цитирует BT Sport Клоппа. – Мы сыграли "на ноль", дали возможность выйти на поле тем, кто играет не так часто. В плей-офф Лиги чемпионов подобные матчибольшая редкость. 

Ливерпуль - Порту

 

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1/8 финала
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