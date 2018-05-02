00:31 | Футбол — Лига чемпионов

Юпп Хайнкес: "Это был футбол мирового уровня, но "Бавария" сыграла лучше"


Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес считает, что его команда сыграла лучше в полуфинале Лиги чемпионов. "Реал" на выезде победил 2:1, а в Мадриде была зафиксирована ничья 2:2.

- Если вы видели оба матча, то согласитесь со мной - мы были сильнее, - цитирует официальный сайт УЕФА Хайнкеса. - Но в финал мы выйти не смогли, и это меня очень расстроило. Сегодня хорошо сыграли обе команды, это был футбол мирового уровня. Мы владели инициативой. "Реал" должен благодарить Наваса за фантастическую игру, особенно в концовке матча.

Реал - Бавария

 

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2018/matches/round=2000884/match=2021709/index.html

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1/2 финала
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