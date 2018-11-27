Юлиан Нагельсманн: "Жду от "Шахтера" атакующей игры"

Главный тренер "Хоффенхайма" Юлиан Нагельсманн ждет атакующей игры от "Шахтера" в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. По его мнению, надежная игра в обороне приведет к победе.

– Мы неплохо сыграли против "Шахтера" в первом туре и имели шансы окончательно убить интригу. Как и мы, соперник ныне прижат спиной к стене, – цитирует пресс-служба УЕФА Нагельсманна. – Именно поэтому я жду от "Шахтера" атакующей игры. Нам просто нужно надежнее обороняться. Учитывая нашу атакующую мощь, надежная игра в защите обычно приводит к победе. Нужно сыграть в обороне так же страстно, как у нас получается действовать в нападении. Будем работать, подготовим план на матч и постараемся выполнить его на поле.