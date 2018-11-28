Яка Бийол: "Нас наказали за неиспользованные моменты"

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол остался разочарован результатом в матче группового турнира Лиги чемпионов с "Викторией" (1:2). Проиграв, армейцы опустились на последнее место в группе и лишились шансов на плей-офф турнира.

- У нас было 2-3 отличных моментов в первые пятнадцать минут, - сказал Бийол. - Нас наказали за неиспользованные шансы.

- Что вы думаете о будущем в еврокубках? Попасть в Лигу Европы реально?

- Сделаем все для этого возможное.

- Что нужно сделать, чтобы с "Реалом" не повторился сегодняшний результат?

- Это приходит с опытом. Могли в первые пятнадцать минут сделать результат. Дальше было бы намного проще. Но уже ничего не сделаешь. Произошло то, что произошло. Остается только сделать выводы и стать лучше. (Елена Григорьевская, Ярослав Сусов)