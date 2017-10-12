Выиграй билеты на матчи "Спартака" и ЦСКА в Лиге чемпионов

У каждого есть шанс посетить матчи "Спартак" – "Севилья" (17 октября) и ЦСКА – "Базель" (18 октября).
Условия участия в конкурсе:
1. Правильно ответь на вопрос викторины в комментариях к этим постам в наших группах в Фейсбук и ВК.
2. Сделай репост конкурсной записи с хэштегами #тысоздаешьигру #Nissan и комментарием почему именно ты должен попасть на матч.
3. И не забудь подписаться на группу Nissan https://vk.com/nissanrussia
Вопрос звучит так:
"В карьере великого Джанлуиджи Буффона было три финала Лиги чемпионов, но взять трофей он так и не смог. А сколько мячей итальянец пропустил в этих финалах (голы в послематчевых сериях пенальти не учитываются)?"
Ответ на вопрос ищи в Академии Футбола Nissan.
Всем удачи!
Оставляя комментарий под данными записями в Фейсбук и ВК, вы принимаете условия конкурса.