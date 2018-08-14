23:08 14 августа | Футбол — Лига чемпионов

Вопрос увольнения Карреры на данный момент не рассматривается

Главный тренер "Спартака" Массимо КАРРЕРА. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Главный тренер "Спартака" Массимо КАРРЕРА. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

Как стало известно "СЭ", вопрос увольнения Массимо Карреры с поста главного тренера "Спартака" руководством клубом на данный момент не рассматривается, несмотря на то, что красно-белые уступили ПАОК (2:3, 0:0) в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов. При этом выход в групповой этап ЛЧ являлся одной из приоритетных задач "Спартака" на сезон-2018/19.

Каррера возглавляет "Спартак" с августа 2016 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат России-2016/17 и Суперкубок страны-2017. В чемпионате-2017/18 красно-белые стали третьими. (Вячеслав КОРОТКИН)

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