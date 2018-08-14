Вопрос увольнения Карреры на данный момент не рассматривается

Как стало известно "СЭ", вопрос увольнения Массимо Карреры с поста главного тренера "Спартака" руководством клубом на данный момент не рассматривается, несмотря на то, что красно-белые уступили ПАОК (2:3, 0:0) в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов. При этом выход в групповой этап ЛЧ являлся одной из приоритетных задач "Спартака" на сезон-2018/19.

Каррера возглавляет "Спартак" с августа 2016 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат России-2016/17 и Суперкубок страны-2017. В чемпионате-2017/18 красно-белые стали третьими. (Вячеслав КОРОТКИН)

Лига чемпионов: календарь и результаты матчей