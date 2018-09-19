Владан Милоевич о матче с "Наполи": "Мы живем ради таких моментов"

Главный тренер "Црвены Звезды" Владан Милоевич - о матче с "Наполи" в Лиге чемпионов (0:0).

- Это был очень хороший футбол на высоком уровне с сильным соперником. Это была фантастика, впечатления феноменальные. Каждый игрок и тренер, каждый, кто занимается футболом, живет ради этих моментов. Матч был сложным, у "Наполи "лучшие игроки и главный тренер, борющийся за скудетто. В нашей команде, возможно, двое раньше играли в Лиге чемпионов, - цитирует тренера официальный сайт клуба. - Мы знали, что "Наполи" будет владеть мячом, но "Наполи" контролирует мяч в матчах против "Лацио", "Фиорентины", "Милана" ... Мы хотели создать им сложности благодаря быстрым атакам. Сначала у нас не получалось, нам нужно было немного успокоиться, мы легко теряли мяч, но в итоге мы стали играть лучше. Я хотел бы поздравить своих игроков с феноменальной игрой, а также с такой феноменальной атмосферой, такими болельщиками. Теперь нужно сосредоточиться на других матчах.

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