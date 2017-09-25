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18:01 | Футбол — Лига чемпионов

Витинью побрился налысо в преддверии матча с "Манчестер Юнайтед"

Витинью сменил имидж. Фото Instagram.com
Витинью сменил имидж. Фото Instagram.com
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Нападающий ЦСКА Витинью на своей странице в Инстаграме опубликовал фотографию своей новой прически. Бразилец перед матчем 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" побрился налысо.

Напомним, что матч ЦСКА – "Манчестер Юнайтед" состоится 27 сентября. Начало игры – 21.45 по московскому времени.  "СЭ" проведет трансляцию игры.​

"Спартак" ждет "Ливерпуль", ЦСКА - "МЮ". LIVE!

 
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 2-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Slim Taller

Молодец! Осталось купить парик и будет как Кобзон.

18:55

diskmen

Зря он это сделал.Зима неожиданно приходит.Cегодня в Красноярске уже замело.

18:16