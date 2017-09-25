Витинью побрился налысо в преддверии матча с "Манчестер Юнайтед"

Нападающий ЦСКА Витинью на своей странице в Инстаграме опубликовал фотографию своей новой прически. Бразилец перед матчем 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" побрился налысо.
Напомним, что матч ЦСКА – "Манчестер Юнайтед" состоится 27 сентября. Начало игры – 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.
Slim Taller
Молодец! Осталось купить парик и будет как Кобзон.
18:55
diskmen
Зря он это сделал.Зима неожиданно приходит.Cегодня в Красноярске уже замело.
18:16