Виталий Мутко: "Зенит", уверен, должен решать задачу. Более сложная ситуация у "Краснодара""

Президент РФС Виталий Мутко в преддверии ответных матчей еврокубков с участием российских команд отметил, что "Краснодар" оказался в наиболее сложной ситуации. По словам руководителя, у "Зенита" с "Утрехтом" проблем возникнуть не должно, несмотря на результат первого матча.

– Если кто-то вылетит, что ж теперь – это футбол, но нам бы хотелось, чтобы никто не вылетел, – цитирует ТАСС Мутко. – Надеюсь, что сегодня справится с задачей ЦСКА, который подходит к игре с хорошим заделом. Наверное, более сложная ситуация у "Краснодара", потому что два мяча, забитых на выезде, дают моральное превосходство "Црвене Звезде". Они и в чемпионате выступают здорово, но, надеюсь, опыта и мастерства "Краснодару" хватит, чтобы решить задачу.

"Зенит", я уверен, несмотря на поражение, должен решать задачу, все-таки дома он играет по-другому, здесь никаких проблем возникнуть не должно.

Напомним, что матч "Црвена Звезда" - "Краснодар" состоится 24 августа, начало игры - в 22.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи. Первый матч, проходивший в Краснодаре, завершился со счетом 3:2 в пользу "быков".

Матч ЦСКА и "Янг Бойз" состоится сегодня, 23 августа. Начало встречи – 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

Первая встреча между "Зенитом" и "Утрехтом" завершилась домашней победой голландской команды. Ответный матч состоится 24 августа. Начало игры – 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.