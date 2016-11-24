Виталий Мутко: "Последние 20 минут матча "Ростов" - "Бавария" смотрел стоя"

Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко высоко оценил игру "Ростова" в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Баварией" (3:2). Он отметил напряжение и зрелищность встречи, передает из Казани спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ.

– Матч "Ростова" смотрели с Миннихановым, – сказал Мутко. – Последние 20 минут смотрели стоя! Ждали, когда же арбитр свистнет. Игра фантастическая! Огромная самоотдача, тактически грамотно. И даже если бы по такой игре уступили "Баварии", все бы ужасно расстроились, но это было бы спортивное расстройство.