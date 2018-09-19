Виргил ван Дейк: "Ливерпуль" хорошо начал, но еще ничего не выиграно"

Защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк после победы над "ПСЖ" в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов (3:2) отметил, что пока рано радоваться. Также он добавил, что "красные" готовились остановить не только Неймара​, а всех игроков соперника.

- Мы хорошо начали, но еще ничего не выиграно, - цитирует пресс-служба УЕФА . Необходимо показывать такой футбол каждую неделю, каждые три дня и двигаться дальше. Определенно мы очень рады. Мы верили, всегда надо верить. Мы хотим как минимум повторить результат прошлого сезона. Это очень сложно, но верить необходимо.

У нас не было плана, как остановить Неймара, был план, как остановить всю команду. У "ПСЖ" много великолепных игроков, и мы здорово справились со своей задачей. Все воодушевлены.