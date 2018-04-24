Виргил ван Дейк: "Джеко? Я никого не боюсь"

Защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк перед матчем 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ромы" заявил, что никого не боится.

- Мне не доводилось играть против Джеко, - цитирует пресс-служба УЕФА ван Дейка. - Но результат матча с "Берселоной" все знают. "Рома" - хорошая команда, мы должны быть к этому готовы. Я никого не боюсь. Наш стиль отличается от стиля "Ромы".

Напомним, что матч "Ливерпуль" - "Рома" состоится во вторник, 24 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.