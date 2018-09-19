Прогноз "Фонбет": "Виктория" – фаворит матча с ЦСКА

19 сентября "Виктория" на своем поле сыграет с ЦСКА в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

– Кто победит?

– По мнению "Фонбет", в матче выиграет "Виктория". На победу чешского клуба можно поставить с коэффициентом 2.35, на победу ЦСКА – с коэффициентом 3.10, на ничью – с коэффициентом 3.25. Большинство клиентов "Фонбет" не согласны с таким прогнозом. Среди всех игроков, поставивших на исход матча, 22% выбрали "Викторию", 64% – ЦСКА и 14% – ничью.

– Сколько забьют голов?

– Букмекеры "Фонбет" считают, что команды забьют меньше трех голов. На тотал меньше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.67, на тотал больше 2,5 – с коэффициентом 2.20. Большинство клиентов "Фонбет", наоборот, уверено в том, что матч будет результативным. На тотал больше 2,5 поставили 64% игроков, на тотал меньше 2,5 – 36%.

– Как распределилось количество ставок между пятью самыми популярными котировками?

– 39% игроков поставили на победу ЦСКА, 21% – на то, что ЦСКА не проиграет, 14% – на победу "Виктории". 13% клиентов "Фонбет" сделали ставку на то, что ЦСКА забьет, 13% игроков выбрали тотал больше 1,5.

– А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – 100 000 рублей на то, что "Виктория" не проиграет с коэффициентом 1.43. В среднем на матч "Виктории" и ЦСКА ставят 429 рублей.

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