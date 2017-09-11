Виктор Гончаренко: "Не общался со Слуцким по поводу "Бенфики"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко перед матчем 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики" отметил, что не консультировался с экс-наставником армейцев Леонидом Слуцким, чей "Халл Сити" летом обыграл "орлов" (1:0) в товарищеской встрече. Специалист подчрекнул, что нельзя сравнивать официальные игры с контрольными.

Не общались (со Слуцким. - Прим. "СЭ"), - приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА. - Матчи Лиги чемпионов не идут ни в какое сравнение с товарищескими. После этой встречи у них был Суперкубок и несколько матчей чемпионата Португалии.

Матч "Бенфика" – ЦСКА состоится 12 сентября и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.