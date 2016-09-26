Василий Березуцкий: "Выйду на тренировку - и станет понятнее, смогу ли сыграть с "Тоттенхэмом"

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" выразил мнение, что отсутствие нападающего Харри Кейна - серьезная потеря для лондонцев, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Россиянин не исключил, что сам может пропустить встречу со "шпорами".

- Насколько известно, Харри Кейн почти наверняка завтра не играет. Это важно для ЦСКА?

- Для "Тоттенхэма" это потеря ощутимая. Но сказать, что нам это на руку, наверное, будет слишком. Потому что у лондонцев и без того много сильных игроков.

- Как ваше самочувствие после повреждения, полученного в матче с "Краснодаром"?

- Удар чуть ниже поясницы, были сильные болевые ощущения. Но сейчас полегче. После пресс-конференции приму участие в тренировке - и станет понятнее, смогу ли завтра сыграть.

- У вас намечается интересное противостояние с Дайером, как на чемпионате Европы-2016.

- Неважно, против кого именно я играю. И завтра, конечно, постараюсь забить.

- Но Дайер не прилетел...

- Вот видите, я плохо подготовился... - улыбнулся Березуцкий.

- "Тоттенхэм" особо опасен при "стандартах". Как собираетесь их остановить?

- Теория у нас в 7 вечера, тренер нам все расскажет. Где-то в 7.30 смогу с вами поделиться (смеется).