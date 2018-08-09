Валерий Кечинов: "Максименко? Акинфеев в молодости тоже допускал ошибки"

Бывший полузащитник "Спартака" Валерий Кечинов поддержал решение главного тренера красно-белых Массимо Карреры доверять молодым игрокам, как он это сделал в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с ПАОК (2:3). По словам ветерана, только через практику молодые смогу прогрессировать.

- В матче с ПАОК голкипер "Спартака" Александр Максименко допустил ошибку, которая привела к третьему пропущенному мячу. Это повлияет на его перспективы играть в стартовом составе?

- Думаю, что играть у Карреры будет тот, кто сильнее. Когда поправится Селихов, он тоже начнет конкурировать за место в основе. Но я всегда за то, чтобы шансы предоставлялись молодым футболистам, иначе им будет очень сложно вырасти в серьезных и сильных игроков.

- То есть ошибку Максименко не считаете основанием для того, чтобы поменять вратаря?

- Даже если молодой парень и допускает какую-то оплошность, нужно продолжать ему доверять. Другое дело, что у тренеров-иностранцев свои взгляды на это. Им нужен сиюминутный результат и плевать свой это воспитанник или нет.

- После таких ляпов молодым ребятам психологически сложно вернуть себе уверенность?

- У всех по-разному. Когда Акинфеев был молодым, тоже допускал ошибки. В него верили, продолжали ставить, и никто не дергался. В результате он вырос в отличного вратаря. Не бывает у игроков все гладко и идеально. Думаю, что не стоит акцентировать внимание на этом эпизоде с участием Максименко. Он перспективный, и тренер сам это видит в нем, поэтому доверяет. Даже при наличии опытного Реброва в запасе ставит его на такие матчи, как с ПАОК и "Локомотивом". Не надо дергаться и нервировать парня. Если ты решил доверять ему - делай это. А вот когда окончательно разочаровался, тогда уже можно принимать какие-то меры. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)