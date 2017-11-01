Валерий Газзаев: "Во втором тайме ЦСКА был похож на команду европейского уровня"

Знаменитый российский тренер, обладатель Кубка УЕФА, сейчас депутат Госдумы РФ и заместитель главы комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев на "Национальном Рекламном Форуме 2017" отметил роль полузащитника Алана Дзагоева в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Базеля" (2:1). Россиянин появился на поле во втором тайме и забил гол. Футболист был признан лучшим игроком встречи.

– ЦСКА крайне неудачно выступал, но появление Дзагоева изменило ситуацию, – сказал Газзаев. – У него есть мастерство, лидерские качества. Во втором тайме ЦСКА был похож на команду хорошего европейского уровня.

Напомним, Дзагоев не выходил на поле чуть более месяца. 27 сентября он отыграл 72 минуты против "Манчестер Юнайтед" (1:4), после чего восстанавливался от воспаления ахилла.

ЦСКА: спасибо, что живой

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