Валерий Газзаев: "Стоит признать, что "Виктория" победила закономерно"

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев в интервью "СЭ" назвал причину поражения армейцев в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов от "Виктории" (1:2). Он считает, что молодым игрокам пока не хватает мастерства, стабильности.

– Конечно, все шокированы таким крайне неудовлетворительным результатом. Все болельщики, специалисты, да и сами игроки, видимо, думали, что легко пройдут "Викторию" и весной будут выступать в плей-офф Лиги Европы. Но, к сожалению, чехи показали очень качественный футбол.

– Но ведь начало встречи полностью осталось за ЦСКА

– Да, в первые 15-20 минут армейцы действовали агрессивно, создавали моменты, забили гол. Но не более. Далее уже преимуществом владели гости. Они ведь еще и 11-метровый не реализовали… В итоге стоит признать, что "Виктория" победила закономерно.

– В чем главная причина поражения?

– Молодым игрокам пока не хватает мастерства, стабильности. Знаете, какую игру мне напомнил этот матч?

– Какую?

– Встречу с "Краснодаром"​ (1:2).Точь-в-точь! Тогда армейцы тоже открыли счет, но затем все растеряли, провели не очень понятные замены. В итоге уступили с таким же счетом. Считаю, таких перепадов не должно быть у команды, которая выступает в еврокубках!

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