Валерий Баринов: "Локо" пытались раскачать, но он потихонечку приходит в себя"

Известный актер, болельщик "Локомотива" Валерий Баринов в преддверии матча 2-го тура группы D Лиги чемпионов между железнодорожниками и немецким "Шальке" поделился своими ожиданиями от игры.

- Конечно, нужна победа, необходимо биться. Есть моменты обнадеживающие, есть моменты, которые вызывают тревогу, - сказал Баринов.

- Какие именно моменты?

- Тревогу вызывает оборона. То, что мы имели в предыдущем сезоне, к сожалению в этом пока не демонстрируем. Чего-то не хватает. В прошлом матче впервые увидел немца (новичок "Локо" защитник Бенедикт Хеведес - Прим. "СЭ"), который не совершил ни одной ошибки, это обнадеживает. Надеюсь, что хотя бы приблизится к своему уровню Соломон Кверквелия - в прошлом году он, считаю, был лучшим защитником чемпионата.

- Отсутствие Смолова будет иметь решающее значение?

- Конечно, это будет чувствоваться. Он только-только начинает понимать, во что играет команда. Не знаю, выйдет ли Фарфан, думаю, он еще не готов. Эдер в последней игре понравился, создавал напряжение очень хорошей обороне "Ахмата" (2:0).

- Потихонечку просыпается Фернандеш, это большое подспорье для "Локомотива"?

- Честно говоря, Фернандеш и не засыпал. Его пытались усыпить, пытались этот инструмент расстроить, но Слава Богу, он наплевал на всех. Как у "Гамлета": "Вы можете меня расстроить, но играть на мне нельзя". Он показал, что на нем действительно играть нельзя, но испортить предпринимали попытки.

И команду хотели раскачать, как мне кажется. Но она потихонечку приходит в себя. Все понимают важность сегодняшнего матча. В прошлой игре с "Галатасараем" (0:3) у команды были и подходы и моменты. Но мяч не шел в ворота.

Еще хочу добавить. Кто-то ожидал, что ЦСКА обыграет "Реал" (1:0)? Говорили, что Мадрид не тот, пятое-десятое... Но они всегда показывают высочайший уровень. Поздравляю болельщиков армейцев и игроков команды с прекрасной победой. Желаю, чтобы сегодня было продолжения банкета. Очень уж этого хочется. (Арман Мкртчян)

"Локомотив" – "Шальке": Лига чемпионов, групповой турнир, 2-й тур, 3 октября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 19.55 (мск)