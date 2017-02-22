10:08 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Валер Жермен: "У "Монако" впереди еще 90 минут"

0
0
0
0

Нападающий "Монако" Валер Жермен выразил разочарование по поводу поражения от "Манчестер Сити" (3:5) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. По его словам, монегаски могли добиться большего в этом поединке.

– После первого тайма сложно было представить, что проиграем с разницей в два мяча, – цитирует AFP Жермена. – Теперь нам нужно добиться приемлемого результата дома. Будет очень непросто. "Манчестер Сити" опытная команда, давно играющая в Лиге чемпионов. Но у нас впереди еще 90 минут. Конечно, жаль, что Фалькао не забил пенальти. Но мы могли в любом случае проиграть, ведь Радамель потом забил прекрасный гол. Жаль, что не воспользовались преимуществом в счете.

0
0
0
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/8 финала
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ