Валер Жермен: "У "Монако" впереди еще 90 минут"

Нападающий "Монако" Валер Жермен выразил разочарование по поводу поражения от "Манчестер Сити" (3:5) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. По его словам, монегаски могли добиться большего в этом поединке.

– После первого тайма сложно было представить, что проиграем с разницей в два мяча, – цитирует AFP Жермена. – Теперь нам нужно добиться приемлемого результата дома. Будет очень непросто. "Манчестер Сити" опытная команда, давно играющая в Лиге чемпионов. Но у нас впереди еще 90 минут. Конечно, жаль, что Фалькао не забил пенальти. Но мы могли в любом случае проиграть, ведь Радамель потом забил прекрасный гол. Жаль, что не воспользовались преимуществом в счете.