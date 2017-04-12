Вадим Васильев: "Футбол не должен быть заложником таких событий, как в Дортмунде"

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев выразил сожаление по поводу взрывов, которые случились около автобуса с футболистами дортмундской "Боруссии" перед вчерашним матчем 1/4 финала Лиги чемпионов между командами. Перенесенная игра состоится сегодня, начало в 19.45 по московскому времени.

– Это отвратительные события, с которыми лучше никогда не сталкиваться, – цитирует официальный сайт "Монако" Васильева. – Футбол не должен быть заложником этих людей, который организовали взрывы. Хочу сказать слова поддержки "Боруссии" и пострадавшему в результате взрывы Марку Бартре. Также хочу поблагодарить наших болельщиков за безупречное поведение и поддержку "Боруссии". Мы делаем все возможное, чтобы поддержать тех фанатов, которые остались в Дортмунде. Игра состоится сегодня вечером, хотя условия непростые. Мы, конечно, просили отложить игру, но футбол не должен быть заложником. УЕФА, "Боруссия" и мы придерживаемся единой линии. Благодарен французским клубам и лиге 1 за согласие перенести наш матч в том случае, если бы игра с "Боруссией" проходила в субботу. Футбол будет сильнее, чем подобные гнусные акты.